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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть тайная резиденция, о которой никто не знал (фото)

Сегодня, 11:30

В этом месте пара неоднократно гостила в начале своих отношений

Кенсингтонский дворец стал основным местом пребывания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а поместье Анмер-Холл в Норфолке теперь их загородная резиденция.

Но, как оказалось, это не вся недвижимость герцогов Кембриджских – они владеют еще одной, о которой предпочитают не говорить.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото: Getty Images

По информации британских таблоидов, у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть третий королевский дом, где несколько лет назад зарождались их отношения. Коттедж Там-На-Гар, расположенный на территории поместья Балморал, был подарен Уильяму королевой-матерью перед ее смертью в 2002 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский со своими детьми, принц у замка Балморал
Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский со своими детьми, принц у замка Балморал
Фото: Getty Images

Этот дом является одним из 150 зданий в поместье площадью 50 000 акров, недалеко расположена резиденция принца Чарльза и Камиллы Балморал. Источники утверждают, что будучи студентами, Кейт и Уильям проводили здесь много времени.

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"Герцог и герцогиня Кембриджские проводили там время, когда Кейт впервые познакомили с семьей", – передает слова инсайдера Express UK.

Королевская чета также гостила в коттедже летом 2019 года с принцем Джорджем, принцем Шарлоттой и принцем Луи.

Еще никому не удавалось сфотографировать коттедж снаружи и изнутри. Говорят, он скрыт за деревьями и к нему невозможно подобраться с фотоаппаратом незамеченным.

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