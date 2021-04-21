В Сети раскритиковали неожиданную смену имиджа Седоковой: Раньше было лучше

Певица решилась на бьюти-преображение, сделав новую стрижку. Но в Instagram не оценили новый имидж артистки

Анна Седокова, которая недавно перенесла операцию, решила поэкспериментировать с имиджем. У себя в Instagram она уже успела показать новую прическу.

Экс-солистка "ВИА Гры" отрезала свои длинные волосы, сделала каре и перекрасилась в пепельный блонд. Певица сняла на видео свою реакцию на такое перевоплощение.

"Ну как вам? Кажется, немного старит или окей?" – поинтересовалась Седокова.

Подписчики не оценили новый имидж певицы. Многие предположили, что это шутка и артистка просто примерила парик.

"Надеюсь, это парик", "Старит, если честно", "Это шутка. Вы не могли так поступить со своими волосами", "Снимайте парик", "Не тот цвет! Раньше было лучше!"- написали фолловеры.

Седокова решила не отвечать на комментарии, а просто в Instastories поделилась новым фото, на котором видно, что никакого кардинального бьюти-преображения не было.

Ранее мы рассказывали, что Анна Седокова побоялась ехать в Украину.

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