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Экс-солистка "ВИА Гры" назвала российское ток-шоу "гов*ом"

Сегодня, 14:18

Артистка прокомментировала свое отношение к шоу с Максимом Галкиным

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая ранее показала волосатые подмышки и поздравила с наступающим 8 Марта, раскритиковала российское ток-шоу "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным. Напомним, что артистка со скандалом покинула съемки из-за ролика о ее бывших супругах, который показали в программе.

Программа была посвящена успешным женщинам, поэтому вставка о ее личной жизни не понравилась Седоковой.

Кстати, говоря о self-made woman, у нас есть 5 небанальных идей подарков к 8 Марта, которые удивят даже самых взыскательных.

Фото: instagram.com/annasedokova

Спустя неделю в Instagramstories Анна Седокова прокомментировала тот неприятный инцидент и объяснила подписчикам свою позицию.

"Это ужасно, что вы посмотрели это гов*о и ужасно, что существует такая журналистика, потому что я приходила на передачу о self-made woman – о женщинах, которые добились, делится секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы я стираю сама и дома", – заявила Анна.

Анна Седокова раскритиковала российское ток-шоу
Видео: instagram.com/annasedokova

Артистка поблагодарила подписчиков за поддержку ее ухода из программы.

С осени Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. До этого они встречались год. Однако их свадьба стала поводом для хейтеров, ведь у Анны есть трое детей от разных мужчин, и теперь она якобы снова пытается родить и развестись.

Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма
Фото: instagram.com/annasedokova

Ранее Анна из-за скандала с дочерью отказалась от откровений в Instagram.

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