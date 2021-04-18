Анна Седокова перенесла операцию: Представляете, как в веко вонзают иглу?

Певица некоторое время страдала из-за воспаленного века, и даже отменила несколько съемок и отказалась от участия в двух проектах

Анна Седокова надеялась, что воспаление пройдет само по себе, но этого не случилось. Артистка решилась на операцию быстро, и сейчас уже с ней все в порядке.

В Instastories Седокова показала, как выглядит после хирургического вмешательства – она сравнила себя с пиратом, а еще поблагодарила своего мужа Яниса Тимму, который сопровождал ее и поддерживал в день операции.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

"В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала клинику, записалась к хирургу. В 11:30 лежала в операционной... Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку?", – написала Аня в посте.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

Фото: instagram.com/stories/annasedokova

Поклонники Анны Седоковой пожелали ей скорейшего восстановления. "Ты очень смелая! Легкого и быстрого восстановления тебе", – пишут ей в комментариях.

В сентябре прошлого года Анна Седокова вышла замуж за Яниса Тимму, который бросил ради певицы жену и ребенка.

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