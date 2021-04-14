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Седокова побоялась лететь в Украину "из-за сложной ситуации" и отменила съемки клипа в Киеве

Сегодня, 12:43

Артистка сообщила поклонникам грустные новости – ее прилет на родину пришлось отменить. Она описала происходящее как "не лучшее время для всех" и заявила об отмене концертов

Певица Анна Седокова, которую подписчики раскритиковали за фото ягодиц, отменила свой прилет в Киев и концерты. Причиной тому стала "сложная ситуация в Украине", а именно, по словам певицы – войска НАТО и красная зона в столице.

Грустными новостями Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instastories. Помимо концертов в Украине, артистка также планировала снять здесь клип. Теперь Анне пришлось перенести свой прилет.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

"Перенос концерта в Украине из-за сложной ситуации, а это означает, что я не лечу в Киев пока. И клип пока там не снимаю. Может все-таки полететь? Но никто не знает, что будет дальше. Все обсуждают войска НАТО. Красная зона в Киеве и столько заболевших. Не лучшее время для всех", – написала Седокова.

Кроме этого, под угрозой отмены оказался тур Седоковой в Турции.

Скриншот Instagram

Ранее Анна Седокова показала волосатые подмышки.

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