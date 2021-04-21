У Мережі розкритикували несподівану зміну іміджу Сєдокової: Раніше було краще
Співачка зважилася на б'юті-перетворення, зробивши нову стрижку. Але в Instagram не оцінили новий імідж артистки
Анна Сєдокова, яка недавно перенесла операцію, вирішила поекспериментувати з іміджем. У себе в Instagram вона вже встигла показати нову зачіску.
Екссолістка "ВІА Гри" відрізала своє довге волосся, зробила каре і перефарбувалася в попелястий блонд. Співачка зняла на відео свою реакцію на таке перевтілення.
"Ну як вам? Здається, трохи старить або окей? " – поцікавилася Сєдокова.
Підписники не оцінили новий імідж співачки. Багато хто припустив, що це жарт і артистка просто приміряла перуку.
"Сподіваюся, це перука", "Старить, якщо чесно", "Це жарт. Ви не могли так вчинити зі своїм волоссям", "Знімайте перуку", "Чи не той колір! Раніше було краще!" – написали фоловери.
Сєдокова вирішила не відповідати на коментарі, а просто в Instastories поділилася новим фото, на якому видно, що ніякого кардинального б'юті-перетворення не було.
Раніше ми розповідали, що Анна Сєдокова побоялася їхати до України.
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