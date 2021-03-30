В пятом сезоне "Рика и Морти" будет настоящее месиво – смотрите уморительный трейлер
Выход новых серий запланирован на лето этого года
Появился двухминутный трейлер пятого сезона фантастического мультсериала "Рик и Морти", по которому ранее сняли аниме-короткометражку. В продолжении зрителей ждут новые уморительные приключения Морти и циника-ученого Рика. Только в этот раз с ними отправится вся семья Смит.
В опубликованном трейлер на официальном YouTube-канале Adult Swim герои попадают в невероятные перестрелки, встречаются с другими цивилизациями, облачаются в БДСМ-костюмы и спасаются от пришельцев. Все выглядит сумбурно, но безумно захватывающе и весело.
Также известно, что в продолжении герои встретятся с "космической Бет" из четвертого сезона.
По словам одного из сценаристов "Рика и Морти" Скотта Мардера, в разработке уже шестой и даже седьмой сезоны.
Смотрите трейлер пятого сезона "Рика и Морти":
Ранее стало известно, что культовых "Симпсонов" продлили на 33 и 34-й сезоны.
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