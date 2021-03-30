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Криминал все еще бушует в Бостоне

Сегодня, 14:00

Вышел долгожданный второй сезон криминального сериала "Города на холме"

Наконец состоялась премьера нового сезона криминальной драмы "Город на холме", в основе которой лежат реальные события лихих 90-х в Америке. В центре сюжета – окружной прокурор Бостона и уважаемый агент ФБР, которые противостоят криминальным элементам города и коррупционным чиновникам.

Теперь второй сезон сериала с 29 марта доступен к просмотру онлайн на OLL.TV.

"Город на холме"
"Город на холме"
Фото: themoviedb.org

Сюжет

Второй сезон криминальной драмы продолжает знакомить зрителя с агентом ФБР Джеки Рор и его попытками очистить Бостон от криминала. В этот раз действия разворачиваются в районе Роксбери, где отважная Грейс Кэмпбелл противостоит преступным бандам. Джеки берется помощь женщине, но также преследует личные интересы в этом деле…

"Город на холме"
смотрите на olltv
Смотреть

Интересные факты о сериале:

  • Сериалом занимается продюсерская компания Pearl Street Films, которая является общим детищем актеров Бена Аффлека и Мэта Дэймона.
  • В главных ролях: Кевин Бейкон ("Спящие", "Несколько хороших парней") и Элдис Ходж ("Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся", "Грабь награбленное").
  • Исполнительными продюсерами являются: Дженнифер Тодд ("Джейсон Борн" и "Закон ночи") (Джеймс Мэнголд – "Поезд на Юму" и "Логан. Росомаха").
  • Персонаж Джеки Рори сразу понравился Кевину Бейкону. Он сравнил данную работу со своими любимыми фильмами 70-х годов от Мартина Скорсезе и Сидни Люмета.

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