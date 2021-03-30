Криминал все еще бушует в Бостоне

Вышел долгожданный второй сезон криминального сериала "Города на холме"

Наконец состоялась премьера нового сезона криминальной драмы "Город на холме", в основе которой лежат реальные события лихих 90-х в Америке. В центре сюжета – окружной прокурор Бостона и уважаемый агент ФБР, которые противостоят криминальным элементам города и коррупционным чиновникам.

Теперь второй сезон сериала с 29 марта доступен к просмотру онлайн на OLL.TV.

"Город на холме" Фото: themoviedb.org

Сюжет

Второй сезон криминальной драмы продолжает знакомить зрителя с агентом ФБР Джеки Рор и его попытками очистить Бостон от криминала. В этот раз действия разворачиваются в районе Роксбери, где отважная Грейс Кэмпбелл противостоит преступным бандам. Джеки берется помощь женщине, но также преследует личные интересы в этом деле…

Интересные факты о сериале:

Сериалом занимается продюсерская компания Pearl Street Films, которая является общим детищем актеров Бена Аффлека и Мэта Дэймона.

В главных ролях: Кевин Бейкон ("Спящие", "Несколько хороших парней") и Элдис Ходж ("Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся", "Грабь награбленное").

Исполнительными продюсерами являются: Дженнифер Тодд ("Джейсон Борн" и "Закон ночи") (Джеймс Мэнголд – "Поезд на Юму" и "Логан. Росомаха").

Персонаж Джеки Рори сразу понравился Кевину Бейкону. Он сравнил данную работу со своими любимыми фильмами 70-х годов от Мартина Скорсезе и Сидни Люмета.

Ранее мы рассказали о новом крутом сериале о Леонардо да Винчи и загадочном убийстве его натурщицы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться