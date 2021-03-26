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5 захватывающих мини-сериалов для тех, у кого в жизни сейчас ничего не происходит

Сегодня, 19:00

От потрясных детективов до криминальных комедий о подростках

Шел шестой день локдауна версии 3:0 и ничего особо не поменялось, кроме растущей статистики заболевших. Плохая новость – активно обсуждается еще более жесткий локдаун, а хорошая – впереди еще не одна неделя, за которую можно досмотреть сериалы.

Сегодня в нашей подборке – разноплановые мини-сериалы с захватывающим и непредсказуемым сюжетом и массой интриг. То, что нужно на время пребывания в четырех стенах, когда в жизни ничего особо не происходит и хочется отвлечься на годную историю. Кстати, если вы пропустили нашу предыдущую подборку мини-сериалов – рекомендуем обязательно посмотреть.

"Испытание невиновностью", 2018

(3 серии)

Мини-сериал по одноименному роману мастера детективного жанра – Агаты Кристи.

Англия 1954 год. Семейство Аргайл готовится к празднованию Рождества. Но празднование омрачает трагедия – хозяйку дома, Рейчел, обнаружили убитой. Все подозрения падают на приемного сына Джека и он оказывается в тюрьме, где вскоре погибает.

Через некоторое время на пороге семьи Аргайл появляется доктор геофизики Артур Калгари, который утверждает, что Джек не мог быть убийцей. Готовность свидетельствовать в пользу невиновности погибшего Джека теперь ставит под подозрение всех остальных членов семьи, включая прислугу…

"Конец ***ного мира", 2017

(2 сезона, 16 эпизодов)

Один из лучших сериалов для разового просмотра, и при этом он объединил в себе несколько жанров: тут и криминал, и мелодрама, и черная комедия.

17-летний интроверт и психопат Джеймс, который мечтает убить человека, чтобы пробудить в себе хоть какие-то чувства, однажды знакомится с Алиссой – бунтаркой, которая чувствует себя лишней в новой семье матери. Поэтому Алисса хочет разыскать своего отца, надеясь, что ей будет лучше жить с ним.

Эта неординарная парочка быстро находит общий язык и вместе герои отправляются на поиски отца Алиссы.

"Милдред Пирс", 2011

(5 серий)

Период Великой депрессии в Америке, 1931 год. В центре сюжета – Милдред Пирс, которая, устав от бесчисленных измен своего жестокого мужа, выгоняет его из дома. Теперь бывшая домохозяйка вынуждена искать работу, чтобы прокормить себя и своих дочерей. Милдред начинает работать официанткой, скрывая это от детей, так как для них такое занятие означает падение по социальной лестнице. Но в итоге героиня понимает, что ей очень интересен ресторанный бизнес и она решается открыть свой ресторан.

"И никого не стало", 2015

(3 серии)

Англия, 1939 год. В особняк на изолированном острове по приглашению хозяев прибывает группа из восьми совершенно незнакомых друг с другом людей. Вместо хозяев дома гостей неожиданно встречают недавно нанятые слуги – супруги Роджерсы.

Во время совместного ужина гости замечают, что на столе расставлены фигурки десятерых солдатиков. Спустя некоторое время из пластинки доносится голос незнакомца, который обвиняет каждого из присутствующих в убийстве и выносит всем приговор. Что начинает происходить после – легко догадаться, но развитие сюжета и финал вас точно удивят.

Как вы уже догадались, это история по мотивам одного из романов Агаты Кристи.

"Плохие мамочки", 2019

(8 серий)

Главная героиня сериала Сара счастлива в браке, занимается любимым делом, она член клуба "Матерей". Можно сказать, что жизнь Сары удалась. Но вдруг все начинает рушиться. Сара случайно узнает, что ее муж долгое время изменял ей с ее лучшей подругой Шарлоттой.

Пережить такой удар судьбы не просто. Но Сара решает начать совершенно новую жизнь, только вот одна загвоздка: в городе происходит убийство, а убитой оказывается Шарлотта.

Ранее был обнародован рейтинг 20 сериалов, которые вам будет стыдно смотреть с семьей.

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