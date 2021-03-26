5 захватывающих мини-сериалов для тех, у кого в жизни сейчас ничего не происходит
От потрясных детективов до криминальных комедий о подростках
Шел шестой день локдауна версии 3:0 и ничего особо не поменялось, кроме растущей статистики заболевших. Плохая новость – активно обсуждается еще более жесткий локдаун, а хорошая – впереди еще не одна неделя, за которую можно досмотреть сериалы.
Сегодня в нашей подборке – разноплановые мини-сериалы с захватывающим и непредсказуемым сюжетом и массой интриг. То, что нужно на время пребывания в четырех стенах, когда в жизни ничего особо не происходит и хочется отвлечься на годную историю. Кстати, если вы пропустили нашу предыдущую подборку мини-сериалов – рекомендуем обязательно посмотреть.
(3 серии)
Мини-сериал по одноименному роману мастера детективного жанра – Агаты Кристи.
Англия 1954 год. Семейство Аргайл готовится к празднованию Рождества. Но празднование омрачает трагедия – хозяйку дома, Рейчел, обнаружили убитой. Все подозрения падают на приемного сына Джека и он оказывается в тюрьме, где вскоре погибает.
Через некоторое время на пороге семьи Аргайл появляется доктор геофизики Артур Калгари, который утверждает, что Джек не мог быть убийцей. Готовность свидетельствовать в пользу невиновности погибшего Джека теперь ставит под подозрение всех остальных членов семьи, включая прислугу…
(2 сезона, 16 эпизодов)
Один из лучших сериалов для разового просмотра, и при этом он объединил в себе несколько жанров: тут и криминал, и мелодрама, и черная комедия.
17-летний интроверт и психопат Джеймс, который мечтает убить человека, чтобы пробудить в себе хоть какие-то чувства, однажды знакомится с Алиссой – бунтаркой, которая чувствует себя лишней в новой семье матери. Поэтому Алисса хочет разыскать своего отца, надеясь, что ей будет лучше жить с ним.
Эта неординарная парочка быстро находит общий язык и вместе герои отправляются на поиски отца Алиссы.
(5 серий)
Период Великой депрессии в Америке, 1931 год. В центре сюжета – Милдред Пирс, которая, устав от бесчисленных измен своего жестокого мужа, выгоняет его из дома. Теперь бывшая домохозяйка вынуждена искать работу, чтобы прокормить себя и своих дочерей. Милдред начинает работать официанткой, скрывая это от детей, так как для них такое занятие означает падение по социальной лестнице. Но в итоге героиня понимает, что ей очень интересен ресторанный бизнес и она решается открыть свой ресторан.
(3 серии)
Англия, 1939 год. В особняк на изолированном острове по приглашению хозяев прибывает группа из восьми совершенно незнакомых друг с другом людей. Вместо хозяев дома гостей неожиданно встречают недавно нанятые слуги – супруги Роджерсы.
Во время совместного ужина гости замечают, что на столе расставлены фигурки десятерых солдатиков. Спустя некоторое время из пластинки доносится голос незнакомца, который обвиняет каждого из присутствующих в убийстве и выносит всем приговор. Что начинает происходить после – легко догадаться, но развитие сюжета и финал вас точно удивят.
Как вы уже догадались, это история по мотивам одного из романов Агаты Кристи.
(8 серий)
Главная героиня сериала Сара счастлива в браке, занимается любимым делом, она член клуба "Матерей". Можно сказать, что жизнь Сары удалась. Но вдруг все начинает рушиться. Сара случайно узнает, что ее муж долгое время изменял ей с ее лучшей подругой Шарлоттой.
Пережить такой удар судьбы не просто. Но Сара решает начать совершенно новую жизнь, только вот одна загвоздка: в городе происходит убийство, а убитой оказывается Шарлотта.
Ранее был обнародован рейтинг 20 сериалов, которые вам будет стыдно смотреть с семьей.
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