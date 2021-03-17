Мы посмотрели шпионский фильм "Код: Железная кора" – наши впечатления после просмотра

Фильм основан на реальных событиях второй половины ХХ века

18 марта в украинский прокат выходит шпионский триллер Доминика Кука "Код: Железная кора". Фильм основан на реальных событиях второй половины ХХ века.

Всем, кто любит историю, однозначно понравится эта кинолента: интриги, скандалы, запутанные расследования и ожесточенная борьба двух геополитических гигантов с ядерным оружием – СССР и США. Что будет дальше? Кто спасет мир от разрушения? Конечно же, он – Бенедикт Камбербэтч.

Фото: The Courier. Ironbark

Коротко о сюжете. Итак, на дворе 1962 год. Советский Союз разместил на Кубе ядерное оружие, направленное на США. Американцев не устраивают такие расклады, и они решили немедленно действовать. ЦРУ и Ми-6 предлагают обычному британскому бизнесмену Гревиллу Винну (Бенедикт Камбербэтч) стать "курьером" (то есть шпионом) и передавать им секретные документы из СССР. С той стороны уже работает засланный казачок – высокопоставленный офицер Олег Пеньковский (Мераб Нинидзе). И все должно было пройти гладко, но увы.

Фото: The Courier. Ironbark

Что понравилось:

особое внимание режиссера к деталям: отель "Виталий", бабушка-консьержка, водитель такси – сотрудник КДБ. Все эти курточки с искусственным мехом, черные траурные косынки, граненые рюмки, вечно недовольные люди, а также импульсивный Никита Хрущев – вызывают одновременно жалость, иронию и смех;

очень подробно показаны условия жизни политзаключенных в советских тюрьмах.

просто удивительно, как Камбербэтчу удалось так сильно трансформироваться внешне;

локации, декорации, костюмы и психологическая атмосфера фильма;

удачный актерский состав – вместе с Камбербэтчем и Нинидзе сыграли Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел"), Джесси Бакли ("Чернобыль"), Энгус Райт ("Ограбление на Бейкер-Стрит").

Что не понравилось:

все-таки это очень американский взгляд на историю – и это заметно почти в каждой сцене фильма. А правда, наверное, где-то посредине;

по сюжету, Винн вместе с опытным шпионом Пеньковским буквально спасают мир от ядерной войны. Их геройство и вклад в историю немного перетянуты за уши, ведь не секрет, что в спецслужбах работал далеко не один шпион. Очень жаль, что всем не суждено стать героями.

Оценка – 7/10.

Напомним, ранее мы посмотрели "Мелочи" с Джаредом Лето: почему стоит увидеть этот фильм. Кроме этого, появился список самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

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