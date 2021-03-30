У п'ятому сезоні "Ріка і Морті" буде справжнє місиво – дивіться кумедний трейлер

Вихід нових серій запланований на літо цього року

З'явився двохвилинний трейлер п'ятого сезону фантастичного мультсеріалу "Рік і Морті", за яким раніше зняли аніме-короткометражку. У продовженні глядачів чекають нові сміховинні пригоди підлітка Морті та циніка-вченого Ріка. Тільки в цей раз з ними вирушить уся сім'я Смітів.

В опублікованому трейлері на офіційному YouTube-каналі Adult Swim герої потрапляють в неймовірні перестрілки, зустрічаються з іншими цивілізаціями, одягаються в БДСМ-костюми та рятуються від прибульців. Усе виглядає сумбурно, але шалено захопливо і весело.

Кадр з мультсеріалу "Рік і Морті" Кадр з мультсеріалу "Рік і Морті" Фото: Скріншот з YouTube

Також відомо, що в продовженні герої зустрінуться з "космічною Бет" з четвертого сезону.

За словами одного зі сценаристів "Ріка і Морті" Скотта Мардера, в розробці вже шостий і навіть сьомий сезони.

Дивіться трейлер п'ятого сезону "Ріка і Морті":

Раніше стало відомо, що культових "Сімпсонів" продовжили на 33 і 34-й сезони.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися