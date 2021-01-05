Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Москве простились с Владимиром Кореневым из "Человека-амфибии": фото церемонии

Сегодня, 14:15

Траурная церемония прошла в Электротеатре Станиславский

Во вторник, 5 января, прошла прощальная церемония с актером Владимиром Кореневым, широко известным по главной роли в фильме "Человек-амфибия". Он ушел из жизни 2 января.

Как сообщает "СтарХит", траурная церемония прошла в Электротеатре Станиславский. В последний путь актера пришли проводить его родные, друзья и коллеги. Гражданская панихида началась в 10:00 и завершилась в 12:00 по московскому времени. Актера похоронят на Введенском кладбище, рядом с могилами его родителей.

Прощание с Владимиром Кореневым
Прощание с Владимиром Кореневым
Фото: СтарХит

Напомним, Коренев скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Будущий актер окончил ГИТИС, после чего стал служить в Московском драматическом театре имени Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).

Широкую известность актер получил благодаря ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение" и других.

Ранее сообщалось, что больной COVID-19 создатель "Ералаша" Борис Грачевский находится в реанимации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Бонда" Таня Робертс, которую объявили мертвой, жива Умер звезда фильма "Анжелика – маркиза ангелов" Робер Оссейн Умер модельер Пьер Карден
смерть актер похороны
Реклама

Новости партнеров

"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Сегодня, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:21Food

Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

2 январяАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

Новости партнеров

Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
30-летняя украинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу
30-летняя украинка стала чемпионкой мира по бодибилдингу
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Загорелая Регина Тодоренко в "голом" купальнике засветила фигуру
Загорелая Регина Тодоренко в "голом" купальнике засветила фигуру
Рецепт на Новий рік 2021: смачний і простий салат "Червоні маки"
Рецепт на Новий рік 2021: смачний і простий салат "Червоні маки"
Значение имени Ирина: характер, судьба
Значение имени Ирина: характер, судьба
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Ольга Орлова приютила "дедулю" с помойки
Ольга Орлова приютила "дедулю" с помойки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять