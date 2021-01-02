Исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса

Народный артист скончался на 81-м году жизни

В возрасте 80 лет скончался актер и народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия". Причиной смерти стал коронавирус, сообщает "Интерфакс, ссылаясь на слова его дочери Ирины Кореневой.

"Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", – сообщила дочка артиста.

Где и когда его похоронят – пока не сообщается.

Кадр из фильма "Человек-амфибия"/Владимир Коренев

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Он учился в ГИТИСе. В 1961 году Корнев исполнил главную роль в фильме "Человек-амфибия", которая принесла ему популярность на территории всего СССР.

Актер также известен по ролям в фильмах "Много шума из ничего", "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Освобождение", "Победитель".

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