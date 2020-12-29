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Умер модельер Пьер Карден

Сегодня, 14:00

Легендарному модельеру было 98 лет

Умер знаменитый французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. О смерти легендарного дизайнера сообщает французское информагентство AFP.

Как рассказали AFP его родственники, Пьер Карден умер сегодня в возрасте 98 лет. Сын итальянских мигрантов, ставший бизнесменом с мировым именем, скончался утром в одной из клиник в Нейи.

Пьер Карден
Пьер Карден
Фото: Getty Images

Отметим, что на днях Пьера Кардена уже "хоронили" в Сети, когда один из Facebook-аккаунтов сообщил о смерти легендарного модельера.

"Около 11 часов утра, в воскресенье (27 декабря 2020 года) скончался наш любимый модельер Пьер Карден. Пьер родился 2 июля 1922 года в Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. По нему будут скучать, но не забудут. Пожалуйста, выразите свои соболезнования, прокомментировав и поставив лайк на этой странице", – была написано в публикации, сообщает Mediamass.

Сотни фанатов сразу же начали писать свои соболезнования на странице в Facebook. О том, что это фейк сразу же сообщили французские СМИ, а уже сегодня эта публикация стала пророческой.

Напомним, умер Клод Брассер, звезда фильма "Бум". Мы также сообщали, что скончался сценарист "Ну, погоди!" Александр Курляндский.

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