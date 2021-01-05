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У Москві попрощалися з Володимиром Коренєвим з "Людини-амфібії": фото церемонії

Вчора, 14:15

Траурна церемонія відбулася в Електротеатрі Станіславський

У вівторок, 5 січня, відбулася прощальна церемонія з актором Володимиром Коренєвим, широко відомим по головній ролі у фільмі "Людина-амфібія". Він пішов з жизни 2 січня.

Як повідомляє "СтарХит", траурна церемонія відбулася в Електротеатрі Станіславський. В останню путь актора прийшли провести його рідні, друзі та колеги. Громадянська панахида почалася о 10:00 і завершилася о 12:00 за московським часом. Актора поховають на Введенському кладовищі, поруч з могилами його батьків.

Прощання з Володимиром Корєнєвим
Прощання з Володимиром Корєнєвим
Фото: СтарХіт

Нагадаємо, Коренєв помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Володимир Коренєв народився в 1940 році в Севастополі. Майбутній актор закінчив ГІТІС, після чого став служити в Московському драматичному театрі імені Станіславського (нині Електротеатр Станіславський).

Широку популярність актор отримав завдяки ролям у фільмах "Світло далекої зірки", "Діти Дон-Кіхота", "Сини Вітчизни", "Звільнення" та інших.

Раніше повідомлялося, що хворий на COVID-19 творець "Єралашу" Борис Грачевський перебуває в реанімації.

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