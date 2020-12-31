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Больной COVID-19 создатель "Ералаша" Борис Грачевский находится в реанимации

Сегодня, 09:29

Состояние худрука известного киножурнала ухудшилось

Советский и российский кинорежиссер, художественный руководитель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский был переведен в реанимацию. Накануне у него был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

27 декабря Грачевского госпитализировали в одну из московских больниц.

"Уже в клинике состояние стало ухудшаться, усилились одышка и слабость. Назначенные препараты пока не дают видимых результатов, Борис Юрьевич переведен в реанимацию", – говорится в сообщении.

Борис Грачевский
Борис Грачевский
Фото: Getty Images

Напомним, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом. Ранее мы сообщали, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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