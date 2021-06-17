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Супруга сына Чапкиса поздравила его с 42-летием: Мальчики продолжат нести наше имя

Сегодня, 16:37

Спустя несколько дней после смерти выдающегося украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, его сыну исполнилось 42 года

Эмбер Чапкис поздравила Грега Чапкиса с 42-летием
Эмбер Чапкис поздравила Грега Чапкиса с 42-летием
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Сын Григория Чапкиса, Грег Чапкис, который пообещал продолжить дело отца со своими детьми, сегодня отмечает свое 42-летие. Его супруга, Эмбер Чапкис, душевно поздравила его, опубликовав целую серию фотографий в соцсети.

В Instastories у Эмбер Чапкис появились яркие фотографии Грега Чапкиса, на которых он запечатлен в разные моменты жизни со своими сыновьями – Николаем и Максимом.

"С днем рождения, любовь! Я люблю тебя так сильно! Мы любим тебя так сильно! Мы гордимся, что у нас такой Папа. Мы так счастливы, что именно ты наш Папа", – написала супруга Грега.

На одном из кадров супруги позировали вместе с детьми. Поскольку не прошло и недели со дня смерти отца Грега, Григория Чапкиса, Эмбер почтила память легендарного хореографа.

"Жизнь. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Важно жить в моменте и наслаждаться тем, что ты имеешь. Мы благословлены быть друг у друга и знать, что наши мальчики-Чапкисы продолжат нести имя нашей семьи", – написала Эмбер Чапкис.

Скриншот Instagram

Затем Эмбер поделилась кадром, на котором Грег идет в обнимку с сыновьями на одном из мероприятий.

"Это был очень важный момент для тебя – показать мальчикам то, чем ты живешь", – написала супруга Грега Чапкиса.

Скриншот Instagram

Еще на одном фото Чапкис-младший запечатлен во время своей работы. Эмбер отметила, что он живет ради таких моментов, как на этом снимке.

Скриншот Instagram

Потом Эмбер опубликовала фотоколлаж из трех поколений семьи Чапкиса – от самого старшего до младшего сына Грега.

Скриншот Instagram

Супруга Грега Чапкиса помогает ему с его школой Chapkis Dance в США и фактически является его правой рукой. Супруги вместе уже более 20 лет.

Ранее мы сообщали, что место траурной церемонии прощания с Григорием Чапкисом изменилось.

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