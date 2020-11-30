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Хип-хоп, семья и школа танцев: что известно о Греге, сыне Григория Чапкиса

Сегодня, 16:36

Грег – отец двоих детей и владелец школы танцев

В воскресенье, 29 ноября, состоялся суперфинал шоу "Танці з зірками". Победителями проекта стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Однако во время финальной речи Санта отдала победу Юлии. Таким образом, впервые за всю историю проекта у шоу – два победителя.

Но были и другие сюрпризы. Специально к суперфиналу из США в Украину прилетел сын украинского хореографа и члена жюри Григория Чапкиса – Грег Чапкис! Григорий Николаевич не знал, что его сын приехал из Штатов, появление на шоу которого стало сюрпризом.

Узнайте о работе и личной жизни Грега в нашем материале.

Грег Чапкис: биография

Грег Чапкис родился в 1979 году в семье танцоров. Он – сын Григория Чапкиса от второго брака. Чапкис-старший женился на матери Грега, Наталье в 1980 году. Сейчас она проживает в Сан-Франциско.

Грег родился и вырос в Украине, но уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Там он открыл свою школу танцев Chapkis Dance.

Григорий Чапкис и его сын Грег
Григорий Чапкис и его сын Грег
Фото: YouTube, instagram.com/gregory_chapkis

"Компанию я основал в 2004 году — она популярна по всему миру. У нас есть три филиала: в США, в Италии у сестры, и у отца в Украине", – рассказывал Грег в интервью Weproject.

У Грега есть старшая сестра Лилия, которая, как выше рассказал Чапкис-младший, руководит филиалом Chapkis Dance в Италии. И хотя Григорий Чапкис всю жизнь посвятил бальным танцам, Грег предпочел другое направление – хип-хоп.

Личная жизнь Грега Чапкиса

Судя по фото Грега в Instagram, он счастлив в браке и воспитывает двоих сыновей – 12-летнего Николая и 5-летнего Максима. Супругу Грега зовут Эмбер. Пара вместе уже 20 лет, восемь из которых – в браке.

Супруга Грега Чапкиса Эмбер с детьми
Супруга Грега Чапкиса Эмбер с детьми
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Эмбер вместе с Грегом занимается развитием школы Chapkis Dance.

Грег и Эмбер Чапкис
Грег и Эмбер Чапкис
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Ранее мы поделились всеми интересными подробностями суперфинала "Танців з зірками".

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