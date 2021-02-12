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В День святого Валентина телеканал "Украина" покажет премьеру мелодрамы с дочкой Лилии Ребрик

Сегодня, 18:00

Диана Дикая сыграла роль дочки главных героев

В воскресенье, 14 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Формула счастья". Главная героиня картины теряет любимого мужа, но эта трагедия оказывается лишь началом непростых испытаний, которые придется преодолеть женщине.

Ох, для истинного сериаломана нет ничего лучше, чем наблюдать за тем, как разворачивается судьба интересных и непростых персонажей! Но перед премьерой сериала у вас будет целый день, и вам точно понадобятся эти 14 свежих идей для влюбленных, о том, как нескучно провести день вместе.

"Формула счастья"
"Формула счастья"
Фото: пресс-служба

Однажды ночью в глухом лесу успешный менеджер Денис Демидов сбивает подвыпившего рыбака. Он решает никому не сообщать об этом, а через несколько дней при странных обстоятельствах погибает сам. Распутывая загадочную смерть своего супруга, Инна попадает в водоворот событий, где сама оказывается подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина понимает, что скоро может потерять все – имущество, репутацию и даже собственную дочь…

Главные роли в картине исполняют актеры Марк Дробот и Зоряна Марченко, а их кинодочь сыграла 8-летняя Диана Дикая, дочка ведущей программы "Ранок з Україною" Лилии Ребрик. Телезвезда вспоминает: когда Диану утвердили на эту роль и сказали, что ее папу будет играть Марк Дробот, девочка застеснялась.

"Дело в том, что в далеком-далеком детстве она была влюблена в Марка. Мы с ним играли в спектакле, я – принцессу, он – принца, и Диана даже носила ему цветы. Но по итогу с Марком на съемочной площадке они так ни разу и не пересеклись, потому что у них не было общих сцен", – говорит Лилия Ребрик.

Дочь Лилии Ребрик в фильме "Формула счастья"
Дочь Лилии Ребрик в фильме "Формула счастья"
Фото: пресс-служба

Тем не менее, непростых сцен Диане в картине хватило, ведь ее героиня Катя страдает астмой.

"Самыми сложными были съемки, когда ей нужно было изображать астматические приступы – страх от того, что нечем дышать. Но режиссер Сан Саныч Итыгилов всегда Диану поддерживал, он считает ее прекраснейшей артисткой. Это вселяло ей надежду и веру в то, что она все правильно делает", – рассказала звездная мама юной артистки.

"Формула счастья"
"Формула счастья"
Фото: пресс-служба

Также в фильме снялись Владислав Никитюк, Елена Светлицкая, Игорь Салимонов и другие актеры. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Оператор-постановщик – Сергей Борденюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виктория Забулонская, Марина Писаренко. Производством по заказу канала "Украина" занималась компания Sisters Production. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма "Формула счастья" в воскресенье, 14 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина".

Ранее сообщалось, что телеканал "Украина" покажет сериал "В плену у прошлого" с Алиной Гросу.

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