У День святого Валентина телеканал "Україна" покаже прем'єру мелодрами з донькою Лілії Ребрик

Діана Дика зіграла роль дочки головних героїв

У неділю, 14 лютого, о 17:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 4-серійної мелодрами "Формула щастя". Головна героїня картини втрачає коханого чоловіка, але ця трагедія виявляється лише початком непростих випробувань, які доведеться подолати жінці.

Ох, для істинного серіаломана немає нічого кращого, ніж спостерігати за тим, як розгортається доля цікавих і непростих персонажів! Але перед прем'єрою серіалу у вас буде цілий день, і вам точно знадобляться ці 14 свіжих ідей для закоханих, про те, як цікаво провести день разом.

"Формула щастя" Фото: прес-служба

Одного разу вночі в глухому лісі успішний менеджер Денис Демидов збиває рибалку напідпитку. Він вирішує нікому не повідомляти про це, а через кілька днів за дивних обставин гине сам. Розплутуючи загадкову смерть свого чоловіка, Інна потрапляє у вир подій, де сама виявляється підозрюваною у вбивстві свого чоловіка. Жінка розуміє, що скоро може втратити все – майно, репутацію і навіть власну доньку...

Головні ролі в картині виконують актори Марк Дробот і Зоряна Марченко, а їхню кінодоньку зіграла 8-річна Діана Дика, донька ведучої програми "Ранок з Україною" Лілії Ребрик. Телезірка пригадує: коли Діану затвердили на цю роль і сказали, що її тата гратиме Марк Дробот, дівчинка засоромилася.

"Справа в тому, що в далекому-далекому дитинстві вона була закохана в Марка. Ми з ним грали у виставі, я – принцесу, він – принца, і Діана навіть носила йому квіти. Та в результаті з Марком на знімальному майданчику вони так жодного разу і не перетнулися, тому що у них не було спільних сцен", – каже Лілія Ребрик.

Дочка Лілії Ребрик у фільмі "Формула щастя" Фото: прес-служба

Проте непростих сцен Діані в картині вистачило, адже її героїня Катя страждає від астми.

"Найскладнішими були зйомки, коли їй потрібно було зображати астматичні напади – страх від того, що нічим дихати. Та режисер Сан Санич Ітигілов завжди Діану підтримував, він вважає її чудовою артисткою. Це вселяло їй надію і віру в те, що вона все правильно робить", – розповіла зіркова мама юної артистки.

"Формула щастя" Фото: прес-служба

Також у фільмі знялися Владислав Нікітюк, Олена Світлицька, Ігор Салімонов та інші актори. Режисер-постановник – Олександр Ітигілов. Оператор-постановник – Сергій Борденюк. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Вікторія Забулонська, Марина Писаренко. Виробництвом на замовлення каналу "Україна" займалась компанія Sisters Production. Зйомки проходили в Києві та Київській області.

Дивіться прем'єру 4-серійного фільму "Формула щастя" в неділю, 14 лютого, о 17:00 на телеканалі "Україна".

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна" покаже серіал "У полоні у минулого" з Аліною Гросу.

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