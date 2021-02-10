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Фильм-антиутопия Олега Сенцова "Номера" – премьера на телеканале "Украина"

Сегодня, 17:30

Мировая же премьера фильма прошла на престижном Берлинском кинофестивале

19 февраля, ко Дню Героев Небесной Сотни, на телеканале "Украина" состоится премьера фильма-антиутопии по пьесе Олега Сенцова "Номера". Съемки картины проходили в то время, когда сам Олег Сенцов находился за решеткой в ​​России, режиссером картины стал Ахтем Сеитаблаев.

Над созданием фильма Олег Сенцов работал, во время пребывания в тюрьме, оттуда он написал более 100 писем творческой команде с подробными указаниями и рекомендациями по актерскому составу, сценографии и костюмам и других аспектах производства.

"Съемки этого фильма стали для меня интересным опытом – я работал над ним дистанционно, с помощью писем, отправленных из тюрьмы. Это мой манифест", – рассказал Олег Сенцов.

"Номера"
"Номера"
Фото: пресс-служба

Фильм, в основу которого положена одноименная повесть Олега Сенцова 2011-го года, рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить.

Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: oiff.com.ua

На съемочной площадке творческий замысел Олега Сенцова воплотил режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Для меня фильм "Номера" – своеобразный Ноев ковчег, потому что кроме жанра, который Олег определил как антиутопия, для меня это полифония жанров: гротеск, антиутопия, мелодрама и детектива немного и трагедия. Мне очень понравилась пьеса. Она чем-то напомнила мне пьесу Самюэля Беккета "В ожидании Годо" и мне тогда показалось что я точно знаю, что в каждой сцене должно быть, что каждый персонаж говорит, что требует, о чем мечтает. Работа над фильмом – это был мой вызов, это была возможность вернуться к первой профессии именно театрального режиссера и совместить кино с театром. Безусловно работать было сложно без возможности разговаривать, обсуждать детали", – рассказал Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев
Фото: пресс-служба

Мировая премьера фильма "Номера" состоялась в рамках программы специальных показов Berlinale Special на 70-м Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. В украинском широком прокате фильм вышел 19 ноября 2020.

Премьера фильма "Номера" в эфире телеканала "Украина" состоится 19 февраля, сразу после выпуска политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Ранее стало известно, что у Олега Сенцова родилась дочь.

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