Фильмы ко Дню влюбленных, которые понравятся даже вашему мужчине

Подборка забавных кинолент с кратким описанием и трейлерами

Согласитесь, что фильмов о любви снято так много, что порой не так уж легко выбрать тот самый идеальный. Выбор становится еще сложнее, когда речь идет о совместном просмотре с любимым в День всех влюбленных.

Итак, мы выбрали несколько смешных и милых ромкомов, во время просмотра которых ваш парень не захочет заснуть или объесться шоколадом от скуки.

Кстати, мы тут недавно поделились лайфхаками, как необычно отметить День влюбленных, если вы киноман.

"Предложение", 2009

Уморительная комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом. Главная героиня фильма – строгая начальница, которую ненавидят и боятся почти все подчиненные. Оказавшись перед угрозой депортации в родную Канаду, решительная женщина готова на все – даже на фиктивный брак со своим молодым ассистентом, но сначала ему нужно представить невесту семье...

"Красотка", 1990

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен и она берет только наличными. Наутро он понимает, что не хочет расставаться и предлагает ей остаться в его номере в отеле еще на некоторое время – за дополнительный гонорар. Вивьен приходится терпеть небрежное отношение к себе ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом...

"Она", 2013

Теодор – одинокий писатель, покупает новую техническую разработку – операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой возникает роман. Кстати, главную роль исполнил оскароносный Хоакин Феникс.

"До встречи с тобой", 2016

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.

"Дождливый день в Нью-Йорке", 2019

История о влюбленных девушке и юноше, которые вместе учатся в университете далеко от Нью-Йорка, но однажды им выпадает возможность провести уикенд на Манхэттене. Героиня получает уникальный шанс взять интервью у известного кинорежиссера, но неожиданно оказывается в эпицентре светской жизни голливудских звезд. Парень тем временем встречает в мегаполисе давнюю подругу. В Нью-Йорке начинает лить дождь...

А если вам наскучили популярные ромкомы, не пропустите наш список самых нетипичных фильмов ко Дню святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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