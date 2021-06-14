Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму
Американская чета прилетела к королеве в последний день саммита G7, который проходил в Корнуолле. Байдены пили чай в Виндзорском замке
Джо и Джилл Байдены прилетели на встречу с королевой на вертолете. Американская чета и Ее Величество выпили чаю в Виндзорском замке в последний день саммита G-7.
Елизавета II приветствовала президента и первую леди, когда первый гренадерский гвардейский батальон дал королевский салют и заиграл национальный гимн США.
"Она была очень любезна, – сказал Байден журналистам уже в аэропорту Хитроу. – Она напомнила мне мою мать".
На частной аудиенции в Виндзорском замке Байдены с королевой обсудили мировых лидеров, а еще жизнь в Белом доме по сравнению с Виндзором.
"Я сказал "Мы могли бы разместить Белый дом во дворе", – пошутил президент США и добавил, что направил Ее Величеству приглашение в Белый дом, пишет People.
Джо Байден является 13-м действующим президентом, встречавшимся с королевой во время ее правления, и пятым президентом, которого она принимала в Виндзоре.
Этот визит также был одним из первых публичных мероприятий Ее Величества после смерти принца Филиппа в апреле этого года.
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