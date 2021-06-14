Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму

Сегодня, 11:28

Американская чета прилетела к королеве в последний день саммита G7, который проходил в Корнуолле. Байдены пили чай в Виндзорском замке

Джилл Байден, Елизавета II и Джо Байден в Виндзорском замке
Джилл Байден, Елизавета II и Джо Байден в Виндзорском замке
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Джо и Джилл Байдены прилетели на встречу с королевой на вертолете. Американская чета и Ее Величество выпили чаю в Виндзорском замке в последний день саммита G-7.

Елизавета II приветствовала президента и первую леди, когда первый гренадерский гвардейский батальон дал королевский салют и заиграл национальный гимн США.

"Она была очень любезна, – сказал Байден журналистам уже в аэропорту Хитроу. – Она напомнила мне мою мать".

Читайте также:
Елизавета II простила Меган Маркл и принца Гарри после скандального интервью – СМИ

На частной аудиенции в Виндзорском замке Байдены с королевой обсудили мировых лидеров, а еще жизнь в Белом доме по сравнению с Виндзором.

Елизавета II угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Елизавета II угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Я сказал "Мы могли бы разместить Белый дом во дворе", – пошутил президент США и добавил, что направил Ее Величеству приглашение в Белый дом, пишет People.

Джо Байден является 13-м действующим президентом, встречавшимся с королевой во время ее правления, и пятым президентом, которого она принимала в Виндзоре.

Этот визит также был одним из первых публичных мероприятий Ее Величества после смерти принца Филиппа в апреле этого года.

О самых интересных фактах из жизни Елизаветі II узнайте в сюжете:

Ранее мы также рассказывали о первой встрече Елизаветы II с Джо и Джилл Байденами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джо Байден в первую встречу с Елизаветой II нарушил королевский протокол Черчилль, принц Филипп и королева на лошади: каким был первый парад в честь дня рождения Елизаветы II Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США Джилл Байден: обе надели розовое
Елизавета II Джо Байден Джилл Байден
Реклама

Новости партнеров

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Как пульс может рассказать об опасных болезнях
Как пульс может рассказать об опасных болезнях

Популярные статьи

Сегодня, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Сегодня, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Сегодня, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 23:21Звездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Вчера, 14:18Звездно

Каменских опубликовала фото без макияжа и нарвалась на недовольство фолловеров: Настя, будьте скромнее

Вчера, 09:27Звездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

Вчера, 08:47Звездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Подкопаева заявила о краже номеров ее авто: новые подробности скандала с машиной, переехавшей утят

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

12 июняЗвездно

alyona alyona засветила грудь на голой фотографии в ванне

11 июняВкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

11 июняEvents

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Новости партнеров

Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Рыбак показал девушку, с которой живет после "Холостячки"
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять