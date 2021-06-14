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Елизавета II угостила чаем Джо Байдена с супругой в Виндзорском замке

Сегодня, 07:56

Для встречи с гостями королева выбрала розовое платье бренда Stewart Parvin с цветочным принтом, шляпу и бриллиантовую брошь. Встреча проходила около часа

Елизавета II приняла Джо Байдена с супругой в Виндзорском замке
Елизавета II приняла Джо Байдена с супругой в Виндзорском замке
Фото: instagram.com/theroyalfamily

В воскресенье, 13 июня, королева Великобритании Елизавета II встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл. Встреча проходила в Виндзорском замке. На Instagram странице королевской семьи опубликованы фото с мероприятия.

Американская чета прилетела к монарху в последний день саммита G7, который проходил в Корнуолле. Байдены прилетели на встречу на вертолете, чтобы пообщаться и попить чай с королевой. Известно, что президент США и его супруга покинули замок через час.

Елизавета II угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Елизавета II угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Чета Байденов прилетела в Великобританию на саммит G7. Отмечается, что королева и члены королевской семьи также присутствовали на приеме лидеров G7.

Елизавета II приветствовала президента и первую леди на Диасе, когда первый гренадерский гвардейский батальон дал королевский салют и заиграл национальный гимн США.

Елизавета II угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Елизавета II угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Президент Байден проинспектировал Почетный караул в сопровождении их командира майора Джеймса Тейлора. Затем президент и первая леди присоединились к Елизавете II за чаем в Виндзорском замке.

Для встречи с гостями королева выбрала розовое платье бренда Stewart Parvin с цветочным принтом, шляпу от Рэйчел Тревор-Морган и бриллиантовую брошь Jardine Star.

Королева Британии угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Королева Британии угостила Джо Байдена с супругой чаем в Виндзорском замке
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Отмечается, что за последние годы королева приняла в Виндзорском замке 4 американских президента. Президент Байден – 13-й действующий президент США, которого встретила Елизавета II.

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Источник: Сегодня
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