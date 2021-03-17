Кейт Миддлтон отреагировала на скандальное признание Меган Маркл

Интервью Меган Маркл очень расстроило Кейт Миддлтон

О том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не были подругами – знали все. Во время того самого резонансного интервью герцогиня Сассекская не упустила возможность рассказать о сложных отношениях с женой принца Уильяма. Спустя две недели инсайдер обнародовал реакцию Кейт Миддлтон на откровения Меган Маркл.

Как пишет OK! Magazine со ссылкой на королевского эксперта Кэтти Никол, герцогиня Кебриджская была расстроена , что в прессу просочилась эта история. Они никогда не хотела, чтобы в СМИ попадала какая-либо информация об отношениях с Меган.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

"Кейт такая сдержанная и уважает свою личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим. Кейт и Уильям чувствуют, что они были очень приветливы к Меган и Гарри. Любые обвинения против монархии – это обвинения против их семьи. Это больно, и они разочарованы", – рассказала королевский эксперт.

По словам Кэтти, есть разные версии этой истории, но к этом уже бесполезно возвращаться.

"Существуют разные версии истории подружек невесты, а не только та, которую рассказала Меган. Кейт думала, что инцидент исчерпан, поэтому унизительно возвращаться к этому снова. Кейт не в состоянии ответить, а Меган и Гарри это знают", – сказала Никол.

Напомним, во время интервью Меган заявила, что Кейт накануне свадьбы заставила ее плакать потому, что они не сошлись в выборе цвета платьев для девочек, которые должны были нести букеты во время свадебной церемонии, но после этого Кейт извинилась, и даже послала ей цветы.

Ранее мы рассказывали, какие запреты были у Меган Маркл и ее мамы в Лондоне.

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