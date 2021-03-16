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Выяснилось, какие запреты у Меган Маркл и ее мамы были в Лондоне

Сегодня, 17:49

Появились новые подробности о жизни Меган в королевской семье

Хоть Меган Маркл не собирается возвращаться в королевскую семью, но все больше новостей появляется о ее жизни в Лондоне. Пока Букингемский дворец разбирается, издевалась ли жена принца Гарри над королевским персоналом, инсайдер рассказал, что и Меган Маркл жилось несладко из-за некоторых правил.

Как пишет Mirror, герцогиня Сассекская чувствовала себя изолированной от внешнего мира. Например, когда к Меган после рождения сына Арчи приехала мама в гости, то действовали жесткие правила и было запрещено покидать Фрогмор-коттедж, на тот момент резиденцию герцогов Сассекских.

Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд
Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд
Фото: Getty Images

Такой запрет во дворце объяснили тем, что Меган не стоит лишний раз попадать на глаза прессы.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри собирается приехать в Лондон летом.

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