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У Насти Каменских умер отец

Сегодня, 12:10

Алексею Жмуру был 81 год

Умер отец Насти Каменских Алексей Иосифович Жмур. Об этом сегодня, 25 января, на своей странице в Instagram сообщила сама артистка, опубликовав трогательное видео с папой. Ему был 81 год.

"Я любима пап...Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!" – написала Настя в описании к видео.

NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях к посту Насте выразили свои соболезнования ее коллеги и друзья.

Известно, что в молодости Алексей Иосифович Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.

Мы также сообщали, что ушел из жизни знаменитый кинопродюсер Альберто Гримальди. Напомним, умер украинский дизайнер Сергей Ермаков.

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