Умерла легендарная актриса Клорис Личмен

На 94-м году ушла из жизни знаменитая американская актриса, обладательница премий "Оскар", Emmy и "Золотой глобус" Клорис Личмен.

Об этом сообщает NBC News.

Актриса умерла в своем доме в городе Энсинитас (штат калифорния, США). Смерть наступила по естественным причинам.

Клорис Личмен снялась в более чем 50 фильмах, за что получила множество наград: премия "Оскар", девять премий "Эмми", BAFTA, а также "Золотой глобус".

Зрителю она стала известной благодаря таким фильмам, как "Плохой Санта", "Очень страшное кино-4", "Шафер напрокат", "Комик" и "Дорогой доктор".

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