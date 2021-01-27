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Умер звезда сериала "Молодежка"

Сегодня, 13:39

Актеру было 68 лет

Умер российский актер Юрий Лахин. Ему было 68 лет. Об этом сообщаем Telegram-канал Mash.

Известно, что звезда сериалов переболел COVID-19 в конце декабря, однако позже был госпитализирован из-за осложнений. В больнице артисту диагностировали пневмонию. Некоторое время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его врачам не удалось.

Юрий Лахин
Юрий Лахин
Фото: Скриншот из YouTube

Юрий Лахин играл в Театре на Покровке и сотрудничал с "Сатириконом". В профессиональной копилке звезды десятки ролей, но популярность он получил благодаря сериалам. Актера можно увидеть в таких сериалах, как "Ликвидация", "Громовы" "Обручальное кольцо", "Молодежка".

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