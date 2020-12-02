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Что известно о блогере ReeFlay, который показал смерть любимой в прямом эфире

Сегодня, 19:08

Блогер не раз попадал в громкие скандалы

Российский стример Reeflay (Станислав Решетников), который вел прямой эфир со своей мертвой девушкой Валентиной, сейчас находится на допросе в полиции. История вызвала большой резонанс, а причина смерти девушки пока неизвестна.

Предварительная причина – переохлаждение, так как блогер во время стрима поссорился с возлюбленной и выгнал ее на улицу в одном белье. По данным Telegram-канала Mash, девушка кричала на улице, стоя на морозе. По словам соседей, Станислав все же впустил ее обратно в дом.

Мы собрали все, что известно о Станиславе. Как оказалось, он не один раз попадал в скандалы.

ReeFlay: краткая биография

Настоящее имя стримера ReeFlay – Стас Решетников. Он родился 23 октября 1990 года. В соцсетях в качестве родного города у него указана Москва. О ранних годах стримера информации нет.

Станислав стал известен в узком кругу стримеров благодаря своим эфирам на различных стрим-площадках. Сложно определить основную тематику его эфиров, в основном это разговорные видео (треш-стрим) и стримы онлайн-казино. На YouTube ReeFlay также публикует записи всех своих прямых эфиров.

Reeflay
Reeflay
Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

ReeFlay: скандалы

Стример не раз попадал в громкие скандалы. Известно, что блогера два раза избили в прямом эфире. Другие скандальные истории также связаны с провокационными видео с участием Валентины.

На одном из них, к слову, он обрызгал девушку из перцового балончика.

Скриншот: YouTube

Станислав нередко устраивал конфликтные ситуации на стримах – из-за одной из них он попал в больницу.

Скриншот: YouTube

ReeFlay: Instagram

В Instagram Станислава Решетникова всего 8 тысяч подписчиков. Среди фото можно найти снимки в геймерском кресле (такие обычно покупают себе стримеры), фото с друзьями и гостями его стримов.

Скриншот: Instagram ReeFlay

Последнее фото, которое Стас загрузил в соцсеть, датируется 5 ноября. Под ним в комментариях стримеру пишут его зрители: "Алкоголь – это дьявол, во всех смыслах этого слова! Будет уроком ему на всю жизнь", "В тюрьме узнаешь, что такое треш-стрим".

Скриншот: Instagram ReeFlay

Ранее мы писали, что известно о девушке Reeflay Валентине.

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