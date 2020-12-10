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Умерла главный редактор журнала "Натали"

Сегодня, 17:59

Причина смерти неизвестна

Умерла главный редактор журнала" Натали" Ирина Трухачева. Эту новость сообщила в Facebook руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко.

Она написала, что теперь не представляет, как будет дальше без коллеги и в случившиеся ей трудно поверить.

"Сутки пытаюсь написать...у меня просто не поднимается рука. У меня не хватает слов, мыслей, воздуха..Я пересмотрела миллион фотографий, перечитала наши тонны переписки. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя...". – написала Татьяна.

Ирина Трухачева
Ирина Трухачева
Фото: Facebook

Причины смерти неизвестны. В комментариях можно увидеть сообщение кардиолога Владимира Валикова. Многие стали предполагать, что Ирина умерла из-за проблем с сердцем.

В январе 2018 года Ирина стала главным редактором журнала "Натали". В 2020 году журнал отметил 20-летие.

У Ирины остались муж и маленькая дочь.

Ранее мы рассказывали о смерти звезды сериала "Две судьбы".

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