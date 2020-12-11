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Умер актер из "Пятого элемента" Томми Листер

Сегодня, 10:13

Актер был найден без сознания в собственном доме

В возрасте 62 лет умер известный американский актер Томми "Тинни" Листер, сообщает People.

Известно, что за неделю до смерти актер переболел COVID-19, хоть и его последний тест показал негативный результат.

Менеджер Томми Синди Коуэн сообщила, что актер должен был приступить к съемкам фильма на выходных, однако жаловался на самочувствие, и не смог обратиться за медицинской помощью.

Сообщается, что Листер был найден без сознания в собственном доме в Калифорнии. Причина смерти пока не установлена.

Томми Листер
Томми Листер
Фото: Getty Images

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