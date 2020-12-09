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Умер звезда сериала "Две судьбы". У него был диагностирован COVID-19

Сегодня, 15:33

Ему было 68 лет

Российский актер театра и кино Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

Telegram-канал Mash написал, что у актера в начале ноября диагностировали COVID-19 и позже он был госпитализирован с пневмонией. В середине ноября артиста подключили к ИВЛ.

Александр Самойлов
Александр Самойлов
Фото: Скриншот из YouTube

На сайте на сайте МХАТ имени Горького сказано, что актер умер после продолжительной болезни.

"В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле "Лавр" по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском "Вишневом саде" — Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь", – написано в сообщении.

Зрителям Александр Самойлов запомнился по своих ролям в сериалах "Две судьбы", "Глухарь", "Марш Турецкого". Его фильмография насчитывает более 40 ролей. Актер играл на сцене МХАТ имени Горького в спектаклях "Жизнь Клима Самгина", "Елизавета Английская", "Мастер и Маргарита".

Александр Самойлов был женат три раза, у него шестеро детей и двое внуков.

Ранее мы рассказывали, что умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице".

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