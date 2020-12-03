Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Друг блогера ReeFlay о погибшей на стриме девушке: "Она не была беременна"

Сегодня, 11:13

По словам приятеля стримера, ReeFlay и Валентина не были парой

Друг скандального блогера ReeFlay, во время прямого эфира которого умерла девушка, опроверг слухи о том, что она была беременна, сообщает "СтарХит".

Reeflay
Reeflay
Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

Товарищ Станислава Решетникова (настоящее имя стримера ReeFlay) рассказал, что блогер и Валентина не были парой, а встречались лишь иногда. Девушка периодически приезжала к стримеру, вместе они употребляли большое количество алкоголя. Причина смерти Валентины – переохлаждение из-за того, что стример якобы выгнал девушку на улицу и долго не впускал в дом. Ранее девушка утверждала, что она беременна, соответствующая информация быстро разлетелась по Сети. Но близкий друг это опроверг.

"Валентина не была беременна, это точно. 23 октября мы отмечали день рождения Стаса. Я приехал к ним на неделю, жил у него в квартире, а потом они улетели в Сочи", — рассказывает близкий знакомый Стаса, который иногда участвовал в его прямых эфирах.

Читайте также:
Что известно о блогере ReeFlay, который показал смерть любимой в прямом эфире

По словам приятеля ReeFlay, стример встречается с девушкой по имени Екатерина, а с Валентиной у них лишь иногда бывали интимные отношения.

Ранее мы рассказывали, что известно о Валентине, которая погибла на стриме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Умер Хью Кияс-Берн – злодей из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" Допрос блогера Reeflay, который вел стрим с мертвой подругой: «Выгнал ее, чтобы не воняла» Кто умер: Марадона или Мадонна? Сбитые с толку люди случайно "похоронили" не ту звезду (фото)
смерть блогер ReeFlay
Реклама

Новости партнеров

Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами

Популярные статьи

Вчера, 19:32Food

Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

Вчера, 15:20Шоу-бизнес

Подруга скандального блогера умерла во время стрима, а он продолжал вести прямой эфир (видео 18+)

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

Вчера, 12:25Шоу-бизнес

Бритни Спирс – 39: ТОП-10 фактов из жизни певицы, о которых вы не знали

1 декабряШоу-бизнес

Жертва фотографа Ктиторчука рассказала об изнасиловании в 17 лет: "Насильно тянул в постель"

1 декабряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 декабряАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

1 декабряШоу-бизнес

Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП: "Не знаю, как жить, и прошу прощения"

1 декабряEvents

Главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка

1 декабряШоу-бизнес

Оля Цибульская записала скандальное видеообращение к хэйтерам (18+)

1 декабряШоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

1 декабряWellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

1 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

1 декабряEvents

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

30 ноябряШоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

30 ноябряШоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Новости партнеров

Роскошная Глюкоза смутила позой в крохотном купальнике
Роскошная Глюкоза смутила позой в крохотном купальнике
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Гаряча Дуа Ліпа потішила фанів еротичним знімком
Гаряча Дуа Ліпа потішила фанів еротичним знімком
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Звёзды, которых больше не узнать: фото после пластики
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман
Знаменитые женщины, попавшие в шоу-бизнес через служебный роман

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять