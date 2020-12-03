Друг блогера ReeFlay о погибшей на стриме девушке: "Она не была беременна"

По словам приятеля стримера, ReeFlay и Валентина не были парой

Друг скандального блогера ReeFlay, во время прямого эфира которого умерла девушка, опроверг слухи о том, что она была беременна, сообщает "СтарХит".

Reeflay Фото: instagram.com/stanislav_ivanov12

Товарищ Станислава Решетникова (настоящее имя стримера ReeFlay) рассказал, что блогер и Валентина не были парой, а встречались лишь иногда. Девушка периодически приезжала к стримеру, вместе они употребляли большое количество алкоголя. Причина смерти Валентины – переохлаждение из-за того, что стример якобы выгнал девушку на улицу и долго не впускал в дом. Ранее девушка утверждала, что она беременна, соответствующая информация быстро разлетелась по Сети. Но близкий друг это опроверг.

"Валентина не была беременна, это точно. 23 октября мы отмечали день рождения Стаса. Я приехал к ним на неделю, жил у него в квартире, а потом они улетели в Сочи", — рассказывает близкий знакомый Стаса, который иногда участвовал в его прямых эфирах.

По словам приятеля ReeFlay, стример встречается с девушкой по имени Екатерина, а с Валентиной у них лишь иногда бывали интимные отношения.

Ранее мы рассказывали, что известно о Валентине, которая погибла на стриме.

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