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Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков

Сегодня, 12:20

Известному кутюрье было 48 лет

Умер известный украинский дизайнер одежды Сергей Ермаков. Ему было 48 лет. О смерти знаменитого кутюрье сообщила его близкая подруга, украинская телеведущая, актриса и модель Светлана Вольнова на своей странице в Facebook. Причина смерти не уточняется.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. 20 января, солнечным утром, простите, больше писать не могу, слишком больно...", – написала Светлана.

Сергей Ермаков
Сергей Ермаков
Фото: Facebook-страница Светланы Вольновой

Известно, что Сергей был болен диабетом и последние годы жизни передвигался на коляске. Из-за болезни Ермаков был почти незрячим.

Отметим, что Сергей Ермаков был единственный в мире незрячим дизайнером одежды. Он считался самым дорогим модельером страны.

Напомним, 24-летний сын знаменитой супермодели умер от передозировки наркотиками. Ранее мы сообщали, что умер один из создателей "Игры престолов" Линь Ци.

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