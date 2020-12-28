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Умер один из создателей "Игры престолов" Линь Ци

Сегодня, 15:47

Власти подозревают коллегу продюсера в его смерти

В Китае умер один из продюсеров культового сериала "Игра престолов" и основатель Yozoo Games Линь Ци. Ему было 39 лет. Предполагается, что Линь Ци был отравлен, поскольку в его крови было обнаружено ядовитое вещество. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что Линь Ци обратился за медицинской помощью 16 декабря, а 25 декабря его близкие заявили о смерти продюсера. Правоохранительные органы считают, что Линь Ци могли подсыпать яд в чай и рассматривают версию отравления. Главным подозреваемым на данный момент является коллега Линь Ци, Сю Ляо, который занимал должность главы отдела кино и телевидения.

Линь Ци
Линь Ци
Фото: global.yoozoo.com

В 2009 году Линь Ци основал студию мобильных и браузерных игр Yozoo Games, которая в последнее время работала над экранизацией романа "Проблема трех тел" для Netflix.

Студия Линь Ци создала популярную игру по мотивам сериала "Игра престолов" – Game of Thrones: Winter Is Coming. Также Yozoo Games принимала участие в создании "Игры престолов", а Линь Ци выступал одним из продюсеров сериала.

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Источник: global.yoozoo.com
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