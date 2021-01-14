Умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский

У него был коронавирус

Сегодня умер советский и российский кинорежиссер, художественный руководитель юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский. Ему был 71 год. Информацию о смерти подтвердила его жена Екатерина Белоцерковская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце декабря у Грачевского диагностировали COVID-19. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию. 14 января его ввели в медикаментозную кому. Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое.

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