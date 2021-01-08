Умерла звезда фильма "Полицейская академия"

В последние дни актриса болела

В Лос-Анджелесе скончалась 73-летняя актриса Мэрион Рэмси, которая сыграла роль курсанта Лаверн Хукс в известной комедийной франшизе "Полицейская академия". Об этом сообщает CNN, а также газета Variety со ссылкой на агента Рэмси Роджера Пола.

Официальная причина смерти американки не называется, хотя установлено, что в последние дни Рэмси болела.

Умерла актриса Мэрион Рэмси Фото: Express.co.uk

Мэрион Рэмси родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Актриса начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее. В кино дебютировала в 1975 году, но популярность ей принесла роль в "Полицейской академии", первая часть которой вышла в 1984 году, а последняя – в 1989-м. Как пишет Deadline, персонаж Мэрион Рэмси получился комичным благодаря высокому голосу актрисы.

После "Полицейской академии" актриса продолжила телевизионную карьеру, сыграв эпизодические роли в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Секретный агент Макгайвер", а также озвучивала Ди Холлера в анимационном фильме "Семейка Аддамс".

Напомним, в 2018 году умер режиссер фильма "Полицейская академия". Он скончался 14 января после затяжной болезни.

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