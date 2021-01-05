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Актриса Таня Робертс все-таки умерла после опровержения новости о ее смерти

Сегодня, 19:38

"Девушка Бонда" скончалась в больнице 5 января

С новостью о смерти американской актрисы и модели Тани Робертс произошла настоящая путаница. В понедельник, 4 января, сообщалось, что она умерла в возрасте 65 лет в больнице.

На следующий день официальный представитель звезды опроверг эту информацию, сообщив, что Робертс жива, хотя и находится в тяжелом состоянии.

Таня Робертс
Таня Робертс
Фото: Getty Images

Сегодня, 5 января, Таня Робертс умерла в больнице Лос-Анджелеса. Об этом TMZ рассказал ее партнер Лэнс ОʼБрайен, которому о смерти актрисы сообщил ее лечащий врач.

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Женщина была госпитализирована 24 декабря после того, как потеряла сознание, гуляя с собаками. У нее диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, Робертс была подключена к аппарату ИВЛ.

Напомним, что ранее от коронавируса умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев.

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