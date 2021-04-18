Удалила фото и отписалась в Instagram: холостячка Мишина рассталась с Эллертом?

Актриса не комментирует слухи о разрыве отношений. Александр Эллерт также не присутствовал на недавнем дне рождения сына Мишиной

Поклонники актрисы считают, что Мишина и Эллерт больше не пара. Фолловеры обеспокоены личной жизнью "холостячки" и засыпали ее вопросами "Где Эллерт?" в комментариях под последним постом.

Ксения пока не комментирует слухи, ровно как и Александр. Он, кстати, не отписался от возлюбленной и все совместные фото тоже оставил в своем Instagram-профиле. Чего не скажешь о Мишиной.

Скриншот: instagram.com/misha.k.ua

После финала шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт стали жить вместе. Актриса называла его "тем самым" и признавалась в любви.

Влюбленные успели слетать на отдых в Доминикану и даже говорили о свадьбе. Что теперь между ними – не очень понятно.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как написала одна из поклонниц Ксении, "А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина".

Совсем недавно Ксения Мишина сказала, что думает об участницах "Холостяка-11".

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