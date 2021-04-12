Ксения Мишина устроила вечеринку в военном стиле в честь 9-летия сына: видео

На празднике работали аниматоры и фокусники

Актриса и звезда "Холостячки" Ксения Мишина, которая переболела COVID-19, устроила большой праздник в честь дня рождения своего сына Платона. Кадрами с вечеринки Мишина поделилась в Instagram.

Вчера мальчику исполнилось девять лет, а уже сегодня, 12 апреля, Ксения собрала большую компанию друзей и вместе с ними отметила день рождения сына. На празднике были аниматоры и фокусники. Вечеринку актриса устроила в военном стиле – камуфляжная одежда, угощения в виде гранат и лазерные автоматы. Также на вечеринке были и фокусники, которые удивляли маленьких гостей химическими опытами.

Ксения Мишина устроила вечеринку в честь дня рождения сына Видео: instagram.com/misha.k.ua

"Ты лучшее, что я создала в этой жизни. Я каждый день, не переставая, тобой горжусь, учусь и люблю. Я действительно не знаю, что или кто ещё может заставить каждую женщину уметь так любить, благодарить и безусловно отдавать. Это заложено природой, это предусмотрено Богом", – пишет Ксения в соцсети о сыне.

Напомним, Алексей Тригубенко из "Холостячки" признался, следит ли за жизнью Ксении Мишиной.

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