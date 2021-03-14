Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Как так можно?": Ксения Мишина сказала, что думает об участницах "Холостяка-11"

Сегодня, 15:14

Героиня первой "Холостячки" прокомментировала новый сезон реалити

Ксения Мишина, которая стала первой украинской "Холостячкой" не смогла остаться в стороне и не прокомментировать новый сезон шоу "Холостяк". Напомним, в 11 сезоне девушки пытаются завоевать сердце харьковчанина Михаила Заливако.

Так, у себя в Instagram Мишина высказала все, что думает об участницах проекта. Она заявила, что ей больно и стыдно из-за поведения девушек.

"Холостячка" Ксения Мишина
"Холостячка" Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Если честно, в некоторые моменты я думала только одно: Ну как? Как так можно? Почему некоторые девушки так себя ведут? Неуважительно к себе. Без ценности. Я как никто понимаю в чем суть проекта, что есть конкуренция, но все же", – возмутилась Мишина.

Читайте также:
"Холостяк-11": как прошел второй выпуск и кто покинул проект

Она написала, что во время просмотра "Холостяка" у нее были смешанные чувства, разные неоднозначные эмоции.

"Я поняла, что на самом деле меня так взбудоражило. Не то, как они относились к себе, не то, как жалостливо некоторые смотрели на Холостяка, а то, как они относились друг к другу... Эти презрительные взгляды, осуждение, насмешки, грубость и хамство. Неприкрытое, грубое хамство в адрес других женщин. Мне это показалось очень трагичным. Было больно и стыдно", – поделилась Ксения Мишина.

Актриса добавила, что хочет, чтобы все женщины были добрее и поддерживали друг друга.

Ранее сообщалось, что на шоу "Холостяк-11" пришла бывшая девушка умершего блогера Стужука.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Порноактриса из "Холостяка-11": Давно не занимаюсь сексом в обычной жизни "Тошнит от нее": участницу "Холостяка-11" раскритиковали за участие в шоу "Холостяк-11": вот наши фаворитки, которых мы оценили от 1 до 10 (фото)
холостяк Ксения Мишина Холостячка Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Тогда и сейчас: как изменились звёздные пары украинского шоу-биза
Тогда и сейчас: как изменились звёздные пары украинского шоу-биза
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Сегодня, 05:35Events

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

Вчера, 22:58Звездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

Вчера, 11:45Фаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Вчера, 10:59Звездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

Вчера, 10:35Психо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаNo Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

12 мартаEvents

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

12 мартаПсихо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

12 мартаЗвездно

Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!"

12 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

11 мартаВкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

11 мартаЗвездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

11 мартаМодно

Как чистить серебро: полезные советы

Новости партнеров

"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Як приготувати грецький салат
Як приготувати грецький салат

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять