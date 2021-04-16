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Модели надоели: после разрыва с Ким Канье Уэст хочет встречаться с художницей

Сегодня, 12:45

Рэпер заявил, что готов к новым отношениям. Возле себя он видит человека, с которым сможет "быть на одной волне"

Инсайдеры рассказали, что Канье уже не против свиданий и новых отношений, несмотря на то, что бракоразводный процесс с Ким не завершен. Но теперь 43-летний рэпер в поисках полной противоположности Кардашьян.

Уэст ищет "художницу или творческую личность", которая поможет удовлетворить его эмоциональные потребности в отношениях, чтобы "они могли говорить друг с другом на одном языке", пишет Page Six.

Рэпер Канье Уэст
Рэпер Канье Уэст
Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Жизни Ким и Канье всегда шли двумя разными путями – Уэст все время проводит в студии, а его экс-возлюбленная расширяет свою империю Кардашьян.

Ким Кардаш'ян
Ким Кардаш'ян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Отметим, что до свадьбы с Ким Кардашьян в 2014 году Канье Уэст встречался с моделями Шанель Иман и Эмбер Роуз. Также ходили слухи, что он встречался с Селитой Ибэнкс и был помолвлен с дизайнером Алексис Файфер в 2006 году.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян вошла в ТОП самых богатых людей мира.

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