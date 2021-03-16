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Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павло Зибров. Это очень неожиданно

Сегодня, 13:30

В восьмом выпуске "Маски" звездный детектив сделал интересное заявление

Уже два месяца каждую субботу грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина", собирает всех зрителей у экранов телевизоров, чтобы всей страной разгадывать, какие знаменитости скрываются в фантастических костюмах. В минувшую субботу раскрыли загадочного Мольфара.

Наибольшее количество версий появилось вокруг Буряка, ведь с каждым эфиром он раскрывается по-новому. Фагот, Валерий Харчишин, Дмитрий Каднай, Игорь Кондратюк, Виталий Козловский – кого только не видели в образе украинского Буряка звездные детективы и зрители.

Буряк
Буряк
Фото: телеканал "Украина"

Но сам герой признался, что намеренно запутывает украинцев. Впрочем, он все-таки дал новые подсказки о своей личности. Буряк признался, что почти всегда поет о любви, иногда – на иностранном языке.

Также участник рассказал, что когда-то мечтал попасть в талант-шоу и спеть там арию. DZIDZIO отметил, что это может быть MELOVIN, а NK | Настя Каменских предложила кандидатуру солиста группы "С.К.А.Й" Олега Собчука.

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В новом выпуске гипершоу "Маска" Буряк спел мегахит "Полина" группы "Бумбокс", устроив зажигательные танцы, а потом прямо на сцене погрузился в огромный кипящий котел, став главным ингредиентом украинского борща.

"Я каждую программу думала, что под этой маской скрывается уже достаточно взрослый человек, – сказала в эфире телеканала "Украина" NK | Настя Каменских. – Но теперь смотрю и понимаю, что это невероятный, молодой, очень-очень секси Бурячок!".

NK | Настя Каменских
NK | Настя Каменских
Фото: телеканал "Украина"

Олег Винник заявил: раньше считал, что под этой маской кроется Павел Зибров, но прямо во время эфира тот прислал Виннику несколько фото, на которых изображены отнюдь не голые девушки, как подумала Каменских, а обычные памятники.

Певец Олег Винник
Певец Олег Винник
Фото: телеканал "Украина"

NK также заподозрила, что в этом образе мог замаскироваться артист Александр Кривошапко, ведь в подсказках Буряк сказал, что принимал участие во многих шоу и конкурсах. DZIDZIO считает, что там может быть вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов, а Оля Полякова убеждена, что это Иван Дорн.

"Я вот слушаю версии своих коллег и думаю, что это Ани Лорак. 100 процентов там Ани Лорак, потому что когда я ей рассказывал какие-то неприличные истории, она краснела, как буряк. Вот такая у вас логика!" – "подколол" других звездных детективов Андрей Данилко.

Андрей Данилко, Оля Полякова и Буряк
Андрей Данилко, Оля Полякова и Буряк
Фото: телеканал "Украина"

Чтобы сузить список кандидатур, ведущий проекта Владимир Остапчук предложил пообщаться с Буряком. Однако ничего нового о своей персоне герой не рассказал. Однако DZIDZIO заметил, что Буряк говорит, как фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, а Андрею Данилко этот голос оказался похожим на Михаила Поплавского. Так кто же на самом деле скрывается в этом образе?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мі писали, что Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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