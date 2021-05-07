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Участница Холостяка-11 жестко раскритиковала пост-шоу Как выйти замуж. Девушку вырезали из эфира

Сегодня, 15:15

По словам 23-летней чемпионки по бегу Даши, на съемках программы ее пытались вывести на эмоции, но безуспешно. В итоге девушку и вовсе убрали из эфира

Даша Ставнича раскритиковала пост-шоу "Как выйти замуж"
Даша Ставнича раскритиковала пост-шоу "Как выйти замуж"
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Участница 11 сезона проекта "Холостяк" Даша Ставнича, неожиданные факты о которой мы называли ранее, высказала возмущение по поводу пост-шоу "Как выйти замуж". По словам девушки, другие участники пытались спровоцировать ее на эмоции, но им это не удалось. В итоге Дашу вырезали из программы, о чем она рассказала своим подписчикам.

В Instastories Даша Ставнича сообщила, что потратила целый день на съемку, которая даже не вышла в эфир.

"Обожаю. То чувство, когда ты тратишь целый день на съемку, жертвуешь своим временем. Съемка длится уйму времени, портят нервы! В этот раз они пытались вывести на эмоции, но не получалось. Поэтому этого даже не было в эфире. Хлопаю. А тебя просто вырезают с эфиров", – написала Даша.

Затем участница записала видео, в котором с иронией отметила, что больше не ведется на провокации.

Даша Ставнича о пост-шоу "Как выйти замуж"
Видео: instagram.com/stavnicha_dasha

В посте Даша Ставнича подытожила, что негативно относится к программе "Как выйти замуж". Подписчики поинтересовались, заплатили ли Даше за потраченное на съемку время. Девушка ответила, что им не платят за это.

Ранее Анна Богдан из "Холостяка-11" резко отреагировала на критику хейтеров.

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Источник: instagram.com/stavnicha_dasha
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