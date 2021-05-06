Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Джессика о Холостяке: Все были в шоке, какой меня показали в шоу

Сегодня, 19:57

Участница реалити призналась, что у зрителей сложилось неправильное впечатление о ней. В реальной жизни, по словам девушки, она совсем другая

Джессика Чеги
Джессика Чеги
Фото: instagram.com/antoniajessica

Зрители проекта "Холостяк-11" привыкли видеть Джессику Чеги напористой и уверенной в себе – кажется, будто ради своей цели красотка пойдет по головам и ничто не сможет ее остановить.

Как оказалось, за "железной броней" участницы скрывается хрупкая и ранимая девушка. Об этом заявила сама Джессика в своем Instagram. Девушка призналась, что многие друзья просто не узнали ее в шоу.

"Держать внешнюю уверенность не так трудно, как поддерживать ее баланс внутри. Когда я шла на проект, я понимала, что это не то место, где нужно показывать свою слабость среди других участниц. Но эта уверенность, которую мне пришлось всегда держать при себе, чтобы не поддаваться негативу, создала мне образ очень сильной и независимой. Все люди, которые меня знают лично, были в шоке от того, какой меня показали", – призналась Чеги.

Джессика Чеги
Джессика Чеги
Фото: instagram.com/antoniajessica

Джессика назвала себя "хрупкой, неуверенной девушкой", которая хочет чувствовать себя слабой рядом со своим мужчиной. Также Чеги призналась, что к своим 25 годам она прошла через "большое количество трудностей".

"И тот факт, что я не плачу при каждой сложной ситуации, не означает, что я жестокая. Просто жизнь научила меня всегда вставать, сколько раз я бы ни упала", – поделилась Джессика.

Ранее мы сообщали, кто покинул шоу "Холостяк-11" в девятом выпуске.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров Участница Холостяка нарушила правило, покидая шоу: Это было трагично Фанаты Холостяка плачут из-за ухода Юли Зайки: Нет смысла смотреть шоу
Холостяк 11
Реклама

Новости партнеров

Греческий салат: простой рецепт
Греческий салат: простой рецепт
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярные статьи

Сегодня, 15:15Психо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

Сегодня, 12:18Вкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Сегодня, 08:40Психо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Вчера, 20:02No Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

Вчера, 18:21Звездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Вчера, 17:49Вкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Вчера, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Вчера, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Вчера, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Вчера, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

Вчера, 08:20Психо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

4 маяЗвездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

4 маяЗвездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

4 маяВкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Новости партнеров

Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять