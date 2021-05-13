У солистки Go_A не подтвердили COVID-19. Екатерина Павленко впервые вышла на связь (видео)
После того, как Екатерина Павленко вынуждена была пропустить вторую репетицию на "Евровидении", появились новости о ее самочувствии
Солистка Go_A Екатерина Павленко, которой пришлось сдать тест на COVID-19 в Роттердаме, поделилась новостями о своем состоянии. Оказалось, что у певицы негативный тест на коронавирус и теперь она наконец-то может выйти из самоизоляции.
Новость о возможном заражении Екатерины Павленко поставила под угрозу выступление Украины в прямом эфире "Евровидения". Во время репетиции с Go_A выступила голландская статистка вместо солистки. Но теперь Екатерина сможет вернуться к подготовке к конкурсу. Приятной новостью артистка поделилась в Instastories.
Екатерина сняла видео, как она радостно прыгает на кровати в апартаментах.
Освободившаяся от самоизоляции Екатерина Павленко выбежала в коридор отеля.
Ранее Руслан Квинта оценил шансы Go_A на Евровидении и объяснил, в чем уникальность "Шума".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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