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У солистки Go_A не подтвердили COVID-19. Екатерина Павленко впервые вышла на связь (видео)

Сегодня, 18:22

После того, как Екатерина Павленко вынуждена была пропустить вторую репетицию на "Евровидении", появились новости о ее самочувствии

Екатерина Павленко
Екатерина Павленко
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Солистка Go_A Екатерина Павленко, которой пришлось сдать тест на COVID-19 в Роттердаме, поделилась новостями о своем состоянии. Оказалось, что у певицы негативный тест на коронавирус и теперь она наконец-то может выйти из самоизоляции.

Новость о возможном заражении Екатерины Павленко поставила под угрозу выступление Украины в прямом эфире "Евровидения". Во время репетиции с Go_A выступила голландская статистка вместо солистки. Но теперь Екатерина сможет вернуться к подготовке к конкурсу. Приятной новостью артистка поделилась в Instastories.

Екатерина сняла видео, как она радостно прыгает на кровати в апартаментах.

Екатерина Павленко получила результаты теста на коронавирус
Видео: instagram.com/monokatee

Освободившаяся от самоизоляции Екатерина Павленко выбежала в коридор отеля.

У солистки Go_A не подтвердили COVID-19
Видео: instagram.com/monokatee

Ранее Руслан Квинта оценил шансы Go_A на Евровидении и объяснил, в чем уникальность "Шума".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Источник: facebook.com/GoAbandoriginal
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