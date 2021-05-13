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У солістки Go_A не підтвердили COVID-19. Катерина Павленко вперше вийшла на зв'язок (відео)

Сьогодні, 18:22

Після того, як Катерина Павленко змушена була пропустити другу репетицію на "Євробаченні", з'явилися новини про її самопочуття

Катерина Павленко
Катерина Павленко
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Солістка Go_A Катерина Павленко, якій довелося здати тест на COVID-19 в Роттердамі, поділилася новинами про свій стан. Виявилося, що у співачки негативний тест на коронавірус і тепер вона нарешті може вийти із самоізоляції.

Новина про можливе зараження Катерини Павленко поставила під загрозу виступ України в прямому ефірі "Євробачення". Під час репетиції з Go_A виступила голландська статистка замість солістки. Але тепер Катерина зможе повернутися до підготовки до конкурсу. Приємною новиною артистка поділилася в Instastories.

Катерина зняла відео, як вона радісно стрибає на ліжку в апартаментах.

Катерина Павленко отримала результати тесту на коронавірус
Відео: instagram.com/monokatee

Звільнена від самоізоляції Катерина Павленко вибігла в коридор готелю.

У солістки Go_A не підтвердили COVID-19
Відео: instagram.com/monokatee

Раніше Руслан Квінта оцінив шанси Go_A на Євробаченні та пояснив, у чому унікальність "Шума".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Джерело: facebook.com/GoAbandoriginal
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