У солістки Go_A не підтвердили COVID-19. Катерина Павленко вперше вийшла на зв'язок (відео)

Після того, як Катерина Павленко змушена була пропустити другу репетицію на "Євробаченні", з'явилися новини про її самопочуття

Катерина Павленко Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Солістка Go_A Катерина Павленко, якій довелося здати тест на COVID-19 в Роттердамі, поділилася новинами про свій стан. Виявилося, що у співачки негативний тест на коронавірус і тепер вона нарешті може вийти із самоізоляції.

Новина про можливе зараження Катерини Павленко поставила під загрозу виступ України в прямому ефірі "Євробачення". Під час репетиції з Go_A виступила голландська статистка замість солістки. Але тепер Катерина зможе повернутися до підготовки до конкурсу. Приємною новиною артистка поділилася в Instastories.

Катерина зняла відео, як вона радісно стрибає на ліжку в апартаментах.

Катерина Павленко отримала результати тесту на коронавірус Відео: instagram.com/monokatee

Звільнена від самоізоляції Катерина Павленко вибігла в коридор готелю.

У солістки Go_A не підтвердили COVID-19 Відео: instagram.com/monokatee

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