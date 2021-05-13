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Руслан Квинта оценил шансы Go_A на Евровидении и объяснил, в чем уникальность Шума

Сегодня, 16:53

Меньше недели осталось до 65-го песенного конкурса "Евровидение-2021", который состоится в Нидерландах. Украинский продюсер прокомментировал песню, с которой артисты будут представлять Украину

Руслан Квинта о песне Go_A
Руслан Квинта о песне Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/ruslan.kvinta

Композитор и музыкальный продюсер Нацотбора на "Евровидение" Руслан Квинта, который ранее возмутился словами артиста о Go_A, рассказал, в чем преимущества песни "Шум" группы Go_A.

Во вторник, 18 мая, Go_A выступит в Роттердаме в зале Ахой с песней "Шум", которая вызвала целый резонанс в Украине. По мнению продюсера Руслана Квинты, эта композиция – уникальна и даже универсальна. Об этом он рассказал в интервью сайту Stb.

"Прелесть этой песни в том, что, во-первых, она актуальна, это уникальный украинский продукт со всеми вытекающими: стиль, подача, имидж. Во-вторых, это не спешл конкурсная песня, а настоящее музыкальное лицо этого коллектива, что делает песню универсальной", – сказал Руслан.

Кроме этого, по словам продюсера, "Шум" отражает культуру нашей страны, а это представляет интерес для "Евровидения".

"Это украинский фольклор в современном видении коллектива, в песне есть хук и невероятный голос солистки. Все очень гармонично и не притянуто, а главное, что песня – это отражение нашей страны и ее культуры. Для Евровидения такое всегда интересно, ведь тут нет шаблонов", – поделился продюсер.

Смотрите клип на песню "Шум – Go_A:

Напомним, что ранее солистка Go_A пропустила репетицию на Евровидении из-за плохого самочувствия.

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Источник: facebook.com/ruslan.kvinta
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