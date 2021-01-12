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Не без сюрпризов: как Кейт Миддлтон отпраздновала день рождения

Сегодня, 14:44

Праздник выпал на очередной локдаун в Британии

На днях Кейт Миддлтон отметила день рождения. Герцогине Кембриджской исполнилось 39 лет. Из-за карантина праздник прошел в тесном семейном кругу. Об этом сообщает People.

Свой день рождения Кейт Миддлтон провела в загородном доме Анмер-Холл в Норфолке. Принц Уильям и его маленькие помощники Шарлотта, Джордж и Луи организовали чаепитие-сюрприз с тортом для мамы, удивив и растрогав ее.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото: facebook.com/Royalty101PastAndPresent

Ранее Кейт праздновала день рождения в кругу друзей и близких, а гостей развлекали любимым загородным развлечением герцогини — стрельбой.

Стоит отметить, что в этом году в королевской семье будут отмечать два юбилея. Елизавете II исполняется 95 лет. Планируется, что в июне пройдет традиционные парад. Также 100-летие будет отмечать принц Филипп. Но он отказался от пышного празднования, и праздник пройдет в семейном кругу.

Ранее Кейт Миддлтон назвали самой стильной модницей Британии.

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Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья
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